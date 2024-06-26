Российские военнослужащие получат медицинскую и психологическую помощь после возвращения из украинского плена

После успешных переговоров между представителями России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в результате которых было достигнуто решение об обмене военнопленными, Российская Федерация приступила к оказанию необходимой помощи своим солдатам.
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