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В «Большой перемене» приняли участие 60 000 школьников из новых регионов РФ

Более 60 тысяч школьников из новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — приняли участие в конкурсе «Большая перемена», проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей», финал которого прошел в Артеке.

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