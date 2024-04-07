Русские наступают в Часов Яре и Харькове. "Царь-бомба" устроила "адово пекло", американцев накрыло под Белгородом - Горячие СВОдки за неделю

Скриншот ТГ-канала ZELENSKY OFFFICIALВчера 12K прочитали Минувшая неделя надолго останется в памяти "ударами возмездия" за налёты на Белгород, всё более упорным наступлением нашей армии и усилившимися ударами по логистическим украинским хабам в ответ на массированные налёты дронов на Кубань и Ростовскую область.