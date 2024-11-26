Natan не будет выпускать песню с Бьянкой, которую анонсировал

Natan объявил, что не намерен выпускать трек с певицей Бьянкой, который уже был анонсирован. Артист привлек внимание прессы после ряда скандалов на шоу «Звезды в джунглях», где его замечали в поцелуях с Лерчек и Бьянкой.
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