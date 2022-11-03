Ночной обзор: памятная стела в Уварово, риск банкротства застройщиков, все участники плей-офф Лиги чемпионов

В Уварово установили памятную стелу, посвященную столетию окончания Гражданской войны. Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в её торжественном открытии и поздравил уваровцев с приближающимся праздником – Днём народного единства.
В Уварово установили памятную стелу, посвященную столетию окончания Гражданской войны. Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в её торжественном открытии и поздравил уваровцев с приближающимся праздником – Днём народного единства.
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