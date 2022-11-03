Новости Тамбова

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Еще один канал утечки создают...В России хотят уж...
  • Teodor
    Аврал закончился. Нужно начинать работу. При следующем аврале - трибунал.В России хотят уж...
  • StarPer
    Боятся, что сами и их дети попадут под эту статью.Госдума не рассма...

Ночной обзор: памятная стела в Уварово, риск банкротства застройщиков, все участники плей-офф Лиги чемпионов

Ночной обзор: памятная стела в Уварово, риск банкротства застройщиков, все участники плей-офф Лиги чемпионов

В Уварово установили памятную стелу, посвященную столетию окончания Гражданской войны. Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в её торжественном открытии и поздравил уваровцев с приближающимся праздником – Днём народного единства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх