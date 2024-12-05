Год назад на тот момент глава администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия суммировал чувства, которые испытывают абхазы к России: «Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям».
Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Мочалова
НЭТ рэбята---никаких денег
Ответить
17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Россию ныне независимые государства, бывшие входящие в СССР в России видят только кормушку, при этом поводить антироссийскую политику.... Их "элиты" такие же как и в России, коррупционные, вот только содержать их приходится не властям России, а за счет и в ущерб своего простого народа....
Ответить
16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Денег больше не давать, пусть выживают сами как могут.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии