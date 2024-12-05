Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить

АНГЕЛ АНГЕЛ

Россию ныне независимые государства, бывшие входящие в СССР в России видят только кормушку, при этом поводить антироссийскую политику.... Их "элиты" такие же как и в России, коррупционные, вот только содержать их приходится не властям России, а за счет и в ущерб своего простого народа....