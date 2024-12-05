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Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить

Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить

Год назад на тот момент глава администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия суммировал чувства, которые испытывают абхазы к России: «Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям».

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Комментарии
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Ольга Мочалова
НЭТ рэбята---никаких денег
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Россию ныне независимые государства, бывшие входящие в СССР в России видят только кормушку, при этом поводить антироссийскую политику.... Их &quot;элиты&quot; такие же как и в России, коррупционные, вот только содержать их приходится не властям России, а за счет и в ущерб своего простого народа....
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Денег больше не давать, пусть выживают сами как могут.
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14 час.

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