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Производитель жвачки Orbit в России испытывает сложности с поставками ингредиентов

Производитель жвачки Orbit в России испытывает сложности с поставками ингредиентов

Американская корпорация Mars не смогла привести на свои промышленные площадки в Санкт-Петербурге резиновую основу для жевательной резинки Orbit из-за санкций, ввиду чего была вынуждена сократить свой ассортимент в России, сообщает «Коммерсантъ».

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