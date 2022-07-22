Производитель жвачки Orbit в России испытывает сложности с поставками ингредиентов

Американская корпорация Mars не смогла привести на свои промышленные площадки в Санкт-Петербурге резиновую основу для жевательной резинки Orbit из-за санкций, ввиду чего была вынуждена сократить свой ассортимент в России, сообщает «Коммерсантъ».
Американская корпорация Mars не смогла привести на свои промышленные площадки в Санкт-Петербурге резиновую основу для жевательной резинки Orbit из-за санкций, ввиду чего была вынуждена сократить свой ассортимент в России, сообщает «Коммерсантъ».
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