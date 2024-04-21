Лаборатория поддержки молодого искусства начала работу в Архангельске

Её проводит Московский музей современного искусства при поддержке минкульта Поморья, губернаторского центра Архангельской области, фестиваля новой культуры «Белый июнь» и президентского фонда культурных инициативЕё проводит Московский музей современного искусства при поддержке минкульта Поморья, губернаторского центра Архангельской области, фестиваля новой культуры «Белый июнь» и президентского фонда культурных инициативПроект объединяет современные художественные практики и городскую среду, ….