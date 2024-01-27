МО Украины признало подлинным список из 65 погибших военных ВСУ

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины признал подлинным распространенный в соцсетях список из 65 военнослужащих, которых планировалось обменять 24 января.
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