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МО Украины признало подлинным список из 65 погибших военных ВСУ

МО Украины признало подлинным список из 65 погибших военных ВСУ

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины признал подлинным распространенный в соцсетях список из 65 военнослужащих, которых планировалось обменять 24 января.

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