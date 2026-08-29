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ETH-ETF почти сравнялись с биткоин-фондами по притоку капитала

ETH-ETF почти сравнялись с биткоин-фондами по притоку капитала

Американские спотовые эфириум-ETF в четверг привлекли впечатляющие $225,8 млн за одну сессию — крупнейший однодневный приток с 28 октября прошлого года, продлив серию покупок до девяти сессий подряд.

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