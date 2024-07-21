Следствие проведет медэкспертизы со всеми пострадавшими при теракте в "Крокусе"

Известия/Дмитрий Коротаев После окончания лечения всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" следствие собирается провести с ними медицинские экспертизы, следует из официальных судебных документов.
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