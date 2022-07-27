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Коронавирусом в мире заболели свыше 572,3 млн человек

Коронавирусом в мире заболели свыше 572,3 млн человек

Количество официально признанных жертв пандемии достигло 6 388 967 человек, отмечает «Интерфакс». Как и ранее, к числу государств, наиболее пострадавших от пандемии, исследователи относят США, Индию, Бразилию, Францию, Германию и Великобританию.

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