Катя Лель рассказала, стоит ли россиянам бояться нашествия НЛО

Катя Лель известна не только многочисленными хитами, но и рассказами о встречах с НЛО. Певица не скрывает, что пришельцы во время общения с представителями человеческой цивилизации бывают весьма агрессивными.
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