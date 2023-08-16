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Запеченная кукуруза

Запеченная кукуруза

Приготовление 30 минут Рецепт на: 3 персоны ОПИСАНИЕ Альтернатива вареной кукурузе. Пищевая ценность порции 224 кКал   Белки 3 г Жиры 12 г Углеводы 21 г   ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ Основные оливковое масло  2 ст.

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