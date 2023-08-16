Запеченная кукуруза

Приготовление 30 минут Рецепт на: 3 персоны ОПИСАНИЕ Альтернатива вареной кукурузе. Пищевая ценность порции 224 кКал Белки 3 г Жиры 12 г Углеводы 21 г ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ Основные оливковое масло 2 ст.
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