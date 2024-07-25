Традиционные костюмы, стритвир и Louis Vuitton: самые стильные сборные на Олимпиаде в Париже

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют уже 26 июля и продлятся до 11 августа. Не только спортсмены готовятся представить свои страны в главных для их карьеры соревнованиях, но и дизайнеры, которые были выбраны для создания униформ, покажут, на что они способны.
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