Традиционные костюмы, стритвир и Louis Vuitton: самые стильные сборные на Олимпиаде в Париже

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют уже 26 июля и продлятся до 11 августа. Не только спортсмены готовятся представить свои страны в главных для их карьеры соревнованиях, но и дизайнеры, которые были выбраны для создания униформ, покажут, на что они способны.