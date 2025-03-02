Русские в стране как хозяева отеля: есть ключ от всех дверей, но своей комнаты нет! Национальная политика должна поменяться кардинально
БлокнотРУ
В последнее время, особенно во время СВО, в обществе, даже в самых верхах (хотя тут пока немного робко), всё чаще и чаще возникает тема русского «вопроса» и русской идентичности.
Комментарии
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Русским необходимо в первую очередь отстоять право на собственное существование. В рамках собственного суверенного государства. " Какая мерзкая нацистская статья.Тошнит от мрази. Никак писал подонок Зиборов
Да, те, кто в Феврале убили РИ. Ты из этой помойки.
а уж тем более гордиться этим, стало в последние сто с лишним лет (после прихода к власти большевиков) если не постыдным, то каким-то неудобным что ли"Если уж большевики, по мнению подонкаавтора, унижали русский народ, то почему сейчас власти РФ , ненавидящию люто большевиков, не исправляют положение?.
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