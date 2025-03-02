ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Betahon
    В отличие от Трампа у Зеленского есть благородный выход, который всех устроит,-застрелиться!Кого убьют первым...
  • Владимир Алтайцев
    а уж тем более гордиться этим, стало в последние сто с лишним лет (после прихода к власти большевиков) если не постыд...Русские в стране ...
  • Владимир Алтайцев
    Да, те, кто в Феврале  убили РИ. Ты  из  этой  помойки.Русские в стране ...

Русские в стране как хозяева отеля: есть ключ от всех дверей, но своей комнаты нет! Национальная политика должна поменяться кардинально

Русские в стране как хозяева отеля: есть ключ от всех дверей, но своей комнаты нет! Национальная политика должна поменяться кардинально

БлокнотРУ В последнее время, особенно во время СВО, в обществе, даже в самых верхах (хотя тут пока немного робко), всё чаще и чаще возникает тема русского «вопроса» и русской идентичности.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Русским необходимо в первую очередь отстоять право на собственное существование. В рамках собственного суверенного государства. &quot;  Какая  мерзкая  нацистская  статья.Тошнит от мрази. Никак писал подонок  Зиборов
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56 мин.
Владимир Алтайцев
Да, те, кто в Феврале  убили РИ. Ты  из  этой  помойки.
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53 мин.
Владимир Алтайцев
а уж тем более гордиться этим, стало в последние сто с лишним лет (после прихода к власти большевиков) если не постыдным, то каким-то неудобным что  ли&quot;Если  уж большевики, по мнению подонкаавтора, унижали  русский  народ, то почему  сейчас  власти РФ  , ненавидящию  люто  большевиков, не исправляют  положение?.
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50 мин.
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