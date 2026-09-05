Трамп заявил, что Россия не стремится к нападению на страны НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не намерен нападать на страны Североатлантического альянса.
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