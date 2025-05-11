"Кого пытались запугать?": Путин ёмко ответил "заклятым друзьям"

Сергей Читалов

любой настоящий РУССКИЙ знает, что сша англию надо мочить наглухо- план Б и всех долой Трамп дураков пусть ищет в зеркале- украину сравнять до карпат с говном- а макроны разбегутся- забыли суки как под гитлером ходили? пусть не надеются. европу сравнять -дело техники- знайте уроды это мнение всех русских, и если народы европы терпят правление новых нацистов- это их выбор- наши танки к вам не пойдут- прилетят орешники- если не вернете наши деньги- наказание буде такое же!