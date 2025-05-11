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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Кого пытались запугать?": Путин ёмко ответил "заклятым друзьям"

"Кого пытались запугать?": Путин ёмко ответил "заклятым друзьям"

Коллаж Царьграда Ночью в Кремле, выступая с заявлением перед журналистами, Владимир Путин ёмко ответил сразу всем - и "заклятым друзьям", и открытым противникам, которые грозят России.

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Комментарии
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Сергей Читалов
любой настоящий РУССКИЙ знает, что сша англию надо мочить наглухо- план Б и всех долой Трамп дураков пусть ищет в зеркале- украину сравнять до карпат с говном- а макроны разбегутся- забыли суки как под гитлером ходили? пусть не надеются. европу сравнять  -дело техники- знайте уроды это мнение всех русских, и если народы европы терпят правление новых нацистов- это их выбор- наши танки к вам не пойдут- прилетят орешники- если не вернете наши деньги- наказание буде такое же!
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4 час.
Владимир Соловьев
В своей речи на параде Путин обвинил Запад в русофобии и антисемитизме. На повторе на 1 канале эти слова были убраны. Вероятно в антисемитизме он имел ввиду россиян.
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3 час.
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