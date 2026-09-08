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Луна в счастливом созвездии: китайский астролог назвала удачный день для кредита

Луна в счастливом созвездии: китайский астролог назвала удачный день для кредита

Эта дата подходит также для генеральной уборки в доме. 123RF/legion-media.ruКитайский астролог Маргарита Богатова представила прогноз до 13 сентября, основанный на древней системе «Бацзы» («Восемь иероглифов судьбы»).

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