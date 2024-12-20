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Китай

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Си Цзиньпин встретился с главой администрации САР Сянган

Аомэнь, 19 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг призвал специальные административные районы /САР/ Сянган и Аомэнь стремиться к еще большим свершениям и добиваться более качественного развития по мере вступления практической реализации курса "одна страна, две системы" в новый этап.

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