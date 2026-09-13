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Регионы России

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Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

Лебединский районный суд Сумской области Украины наложил арест на деревянную палку длиной около 60 сантиметров и диаметром три сантиметра, которой, согласно судебным материалам, избили сотрудника территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) Сергея Зиму.

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