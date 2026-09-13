Суд на Украине арестовал палку, которой избили сотрудника ТЦК

Лебединский районный суд Сумской области Украины наложил арест на деревянную палку длиной около 60 сантиметров и диаметром три сантиметра, которой, согласно судебным материалам, избили сотрудника территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) Сергея Зиму.
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