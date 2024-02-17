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Закон, порядок, государство

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В армейском корпусе Балтийского флота состоялась радиотренировка

В армейском корпусе Балтийского флота состоялась радиотренировка

В ходе занятия связисты флота отработали развертывание, свертывание и перемещение подвижных станций на базе командно-штабных машин.

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