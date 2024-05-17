В Красноярске задержали экс-замминистра здравоохранения региона

Бывшая заместитель министра здравоохранения Красноярского края Анна Москвина задержана в Красноярске по обвинению в превышении должностных полномочий при приобретении медицинского оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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