Правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам в России утвердили

Кабмин утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, которые отправились в зону специальной военной операции (СВО), Правила описали в двух постановлениях, их расзместили на портале нормативно-правовых актов.
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