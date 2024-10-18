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Правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам в России утвердили

Кабмин утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, которые отправились в зону специальной военной операции (СВО), Правила описали в двух постановлениях, их расзместили на портале нормативно-правовых актов.

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