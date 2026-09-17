Парк вместо свалок и гаражей открыли в пойме Каменки за 311 млн

Парк «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска открыли для посетителей 17 сентября. Много лет территория на берегах притока Оби не использовалась из-за ежегодных паводков, свалок мусора и заброшенных гаражей.
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