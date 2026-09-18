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FiNE NEWS

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Nike вылетает из элиты: как легенда спорта потеряла былую мощь и что будет дальше

Представьте: бренд, который ещё вчера казался вечным символом победы и стиля, вдруг начинает терять высоту.

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