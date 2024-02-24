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Когда просыпаются клещи, рассказал специалист

Когда просыпаются клещи, рассказал специалист

Впереди весна. Это значит, что совсем скоро придет время пробуждения клещей. Когда клещи выходят из зимней спячки и как подготовиться к этому периоду, рассказал журналистам заведующий отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктор Щерба.

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