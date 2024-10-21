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Гадание на кредит: США якобы готовы дать Украине $20 млрд, но это неточно – Financial Times

Гадание на кредит: США якобы готовы дать Украине $20 млрд, но это неточно – Financial Times

Британская Financial Times пишет, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд в рамках обсуждаемого кредита G7, который будет погашаться за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

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