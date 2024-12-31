Состояние и перспективы ПВО Польши ЗРК «Куб» польской армии. Фото Wikimedia CommonsОдной из задач вооружённых сил Польши является защита страны от воздушного нападения.
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Состояние и перспективы ПВО Польши ЗРК «Куб» польской армии. Фото Wikimedia CommonsОдной из задач вооружённых сил Польши является защита страны от воздушного нападения.
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