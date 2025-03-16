Политнавигатор Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов? Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор ISRAEL-TV.
Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ
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Кузнецов Владимир
Что сионисты, что Гитлер-одна порода и ещё не понятно, кто опасней
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22 час.
МГ
Мария Гладченко
Понятно - однозначно самый опасный враг человечества - сионисты. Преступная секта, с определенным культом и набором кровавых мерзких верований, захватывает государства и народы, педерастия, содомия, фашизм, ваххабизм и прочие весёлые затеи.. не у себя дома, заметьте и именно поэтому, после их оккупации горы трупов, значительно поредевшие ряды коренного населения, обмазанное дерьмом или полууничтоженная христианская Церковь, нищета, разврат, наркотики, деградация, которую потом очень сложно остановить, называется эта секта – сионизм!
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22 час.
Николай Галыгин
Это просто еврейский менталитет
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18 час.
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