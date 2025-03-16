Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

Политнавигатор Почему часть еврейских деятелей публично или молчаливо поддерживает бандеровский режим, героизирующий гитлеровских коллаборационистов? Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает Эдуард Баткис – независимый аналитик по Ближнему Востоку, главный редактор ISRAEL-TV.

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Комментарии
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Кузнецов Владимир
Что сионисты, что Гитлер-одна порода и ещё не понятно, кто опасней
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22 час.
МГ
Мария Гладченко
Понятно - однозначно самый опасный враг человечества - сионисты. Преступная секта, с определенным культом и набором кровавых мерзких верований, захватывает государства и народы, педерастия, содомия, фашизм, ваххабизм и прочие весёлые затеи.. не у себя дома, заметьте и именно поэтому, после их оккупации горы трупов, значительно поредевшие ряды коренного населения, обмазанное дерьмом или полууничтоженная христианская Церковь, нищета, разврат, наркотики, деградация, которую потом очень сложно остановить, называется эта секта – сионизм!
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22 час.
Николай Галыгин
Это просто еврейский менталитет
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18 час.
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