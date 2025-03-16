Почему еврейские деятели поддерживают Бандерштадт? Поясняет главред израильского ТВ

Что сионисты, что Гитлер-одна порода и ещё не понятно, кто опасней

МГ

Мария Гладченко

Понятно - однозначно самый опасный враг человечества - сионисты. Преступная секта, с определенным культом и набором кровавых мерзких верований, захватывает государства и народы, педерастия, содомия, фашизм, ваххабизм и прочие весёлые затеи.. не у себя дома, заметьте и именно поэтому, после их оккупации горы трупов, значительно поредевшие ряды коренного населения, обмазанное дерьмом или полууничтоженная христианская Церковь, нищета, разврат, наркотики, деградация, которую потом очень сложно остановить, называется эта секта – сионизм!