Сеть спутников HBTSS и PWSA: распределенный истребитель может стать инструментом завоевания абсолютного господства в воздухе

ВТ

Василий Топчий

Альтернатива ядерному безумию Максим КАЛАШНИКОВ #КРП Альтернатива ядерному безумию Считаю, что лучшей альтернативой ударам ТЯО (тактическим ядерным оружием) по целям на Украине является массовое производство аэроторпед и самолето-снарядов, максимально дешевых. Тем паче, что опыт есть – у наших врагов. *** В самые рекордные сроки инженер Фриц Госслау с помощью министерства авиации Германии сумел осуществить проект постройки Фау-1 (произведено около 25 тысяч единиц) – летающей крылатой торпеды компании «Физелер» с простейшим ПВРД (пульсирующим прямоточным реактивным двигателем). Начало работ по проекту – июнь 1942-го, первый полет – декабрь-42. Тогда же начинается производство V-1. Массовые атаки на Лондон – июнь 1944 г. Движок «жужжащих бомб» работал на простом автобензине. *** Суть предлагаемого: использовав Фау-1 как образец, но уже с гораздо более совершенной и на порядок более компактной системой управления, с дополнительными топливными баками – и 700-кг боевой частью. Применение ПВРД позволит избежать проблем с нехваткой отечественных поршневых моторов. Благо, ПВРД уже делается для летающих мишеней компании «Эникс» (Казань). На базе производства сей фирмы и можно развернуть массовый выпуск аэроторпед, используя механизмы промышленной кооперации. Напомню, что у немцев 1942 года не имелось многокоординатных обрабатывающих центров, САПР, композитов и т.д. А пресловутая СВО по длительности приближается уже к Русско-японской. *** В итоге мы получаем массовое оружие для того, чтобы первые волны наших аэроторпед, идя на важные цели (ЦПР в Киеве, узловые ЖД-станции, склады ГСМ и НПЗ, командные пункты, ВПП аэродромов, узлы Интернет-связи и связи вообще, мосты), истощали ПВО противника и ставили его с проигрышное положение. Итак, за волной, условно говоря, самолето-снарядов «Жар-птица» идут полноценные КР, ударые дроны и пилотируемая авиация с управляемыми планирующими бомбами, противорадарными УР и ракетами «воздух-земля». Если враг не активирует свои ЗРК, то волны атакующих аэроторпед и КР с дронами поразят критически важные цели. А откроет – подставит зенитные комплексы под удар пилотируемых ВВС. После подавления зенитных сил противника возможно свободно наносить удары с безопасных (выше действия переносных ЗРК) высот, ставя бандеровщину на колени. Можно полностью (вплоть до областных администраций) разрушить государственный аппарат врага и парализовать его, свободно снося еще и мосты через Днепр, и виадуки, и депо на узловых (стрелочное хозяйство!) станциях. Можно сделать аэроторпеды способными переключаться на новую цель (зенитные радары) при облучении ими летящих «Жар-птиц», превратив аппараты в средство не только истощения ПВО врага, но и в инструмент его истребления. Это же оружие может прикрыть удары по мостам через Днепр старыми противокорабельными КР типа «Москит» и др. Подробнее: https://youtu.be/nCsHQiIQs8M