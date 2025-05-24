Александр Цыбульский объявил о новом послаблении для бизнесменов Поморья

На встрече с региональным бизнес-омбудсменом Иваном Кулявцевым глава региона поддержал инициативу об ограничении роста налога на имущество для предпринимателей, готовых инвестировать в развитие своего дела.
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