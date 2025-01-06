DPA: число погибших при теракте в Магдебурге увеличилось до шести

REUTERS/Annegret Hilse Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге увеличилось до шести, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры города Наумбурга.
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