Под Тверью задержали 30-летнего мужчину с наркотиками

Сотрудники ГИБДД в районе деревни Пасынково Калининского округа остановили автомобиль Lada. Как рассказали в пресс-службе УМВД региона, при проверке документов водителя у полицейских вызвало подозрение поведение пассажира — он сильно нервничал.
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