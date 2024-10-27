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Газета «Культура»

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Театр «Современник» запустил проект «Современник. В объективе времени»

Театр «Современник» запустил проект «Современник. В объективе времени»

Обзорные экскурсии выходного дня запустил театр «Современник», говорится на сайте театра.  Полуторачасовое путешествие по историческому зданию театра на Чистых прудах раскроет тайны и легенды культурного центра Москвы.

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