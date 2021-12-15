Объявлены сроки белорусским оппозиционерам ...

Вместе с Тихановским, осуждены остальные фигуранты дела по группе Тихановского-Статкевича:- Николай Статкевич - 14 лет (известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся в президенты в 2010)- Игорь Лосик - 15 лет (администратор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга")- Владимир Цыганович - 15 лет (блогер) - Артем Саков 16 лет (оператор Youtube-проекта Тихановского)- россиянин Дмитрий Попов 16 лет (модератор соцсетей проекта Тихановского)- Сергей Тихановский - 18 лет строгого режима (блогер и оппозиционный политик)ЗЫ: Ох сейчас все западные правозащитники завоют.