Спички - не игрушка

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Объявлены сроки белорусским оппозиционерам ...

Объявлены сроки белорусским оппозиционерам ...

Вместе с Тихановским, осуждены остальные фигуранты дела по группе Тихановского-Статкевича:- Николай Статкевич - 14 лет (известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся в президенты в 2010)- Игорь Лосик - 15 лет (администратор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга")- Владимир Цыганович - 15 лет (блогер) - Артем Саков 16 лет (оператор Youtube-проекта Тихановского)- россиянин Дмитрий Попов 16 лет (модератор соцсетей проекта Тихановского)- Сергей Тихановский - 18 лет строгого режима (блогер и оппозиционный политик)ЗЫ: Ох сейчас все западные правозащитники завоют.

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