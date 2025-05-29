Украина планирует поставлять газ из Греции через Молдову

Украина намерена импортировать газ из Греции через Трансбалканский трубопровод. Операторы систем передачи природного газа (OST) из Болгарии, Греции, Молдовы, Румынии и Украины совместно предлагают ежемесячный маршрутный продукт для сгруппированных мощностей на период с июня по октябрь 2025 года, который облегчит транспортировку природного газа из Греции в Украину, передает IPN со ссылкой на Нацио .