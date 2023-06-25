Трагедия с батискафом показала огромные масштабы разгильдяйства в США

К сожалению, уже официально объявлено о гибели батискафа “Титан”, в котором находились 5 человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, пакинстаского миллиардера Шахзада Давуда с сыном Сулейманом, французского подводника Поль-Анри Нарголе и Стоктона Раша – владельца кампании OceanGate, которая эту экспедиция и затеяла, собирая огромные деньги с пассажиров Фото: © OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS Причем Береговая охрана США объявила, что данный батискаф, возивший туристов к обломкам легендарного корабля “Титаник”, погиб от взрыва.