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Житель подконтрольной ВСУ территории: раненых украинцев отправляют в бой

Житель подконтрольной ВСУ территории: раненых украинцев отправляют в бой

Раненые украинские военные практически не лечатся перед новым боем. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области, попросивший не называть его имя из соображений безопасности.

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