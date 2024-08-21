Житель подконтрольной ВСУ территории: раненых украинцев отправляют в бой

Раненые украинские военные практически не лечатся перед новым боем. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал житель подконтрольной ВСУ территории Харьковской области, попросивший не называть его имя из соображений безопасности.
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