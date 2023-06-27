В Крыму в рамках модернизации магистральной инфраструктуры построят новые энергетические подстанции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении мероприятий по строительству электросетевых объектов, необходимых для энергоснабжения Крымского полуострова, в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении мероприятий по строительству электросетевых объектов, необходимых для энергоснабжения Крымского полуострова, в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.
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