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В Крыму в рамках модернизации магистральной инфраструктуры построят новые энергетические подстанции

В Крыму в рамках модернизации магистральной инфраструктуры построят новые энергетические подстанции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении мероприятий по строительству электросетевых объектов, необходимых для энергоснабжения Крымского полуострова, в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

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