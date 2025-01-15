🔵 Аксёнов поздравил следователей с профессиональным праздником 15 января отмечают День образования СК как самостоятельного государственного органа.
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🔵 Аксёнов поздравил следователей с профессиональным праздником 15 января отмечают День образования СК как самостоятельного государственного органа.