Женщина, которая смотрела компрометирующие P.Diddy видео, раскрыла подробности его секс-вечеринок со знаменитостями

Появились новые подробности скандальных секс-вечеринок P.Diddy. Одна из свидетельниц, смотревших компрометирующие рэпера видео, дала показания в суде и рассказала, что происходило на увиденных ею роликах.
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