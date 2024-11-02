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Мода и Шоу-бизнес

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Женщина, которая смотрела компрометирующие P.Diddy видео, раскрыла подробности его секс-вечеринок со знаменитостями

Женщина, которая смотрела компрометирующие P.Diddy видео, раскрыла подробности его секс-вечеринок со знаменитостями

Появились новые подробности скандальных секс-вечеринок P.Diddy. Одна из свидетельниц, смотревших компрометирующие рэпера видео, дала показания в суде и рассказала, что происходило на увиденных ею роликах.

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