Минкульт Украины планирует "дерусификацию" шрифтов в документации

В данный момент украинские власти используют шрифт "Ижица" в государственной печати.Исполняющий обязанности главы Минкульта Украины Ростислав Карандеев заявил, что Украина должна изменить шрифт в государственных документах на собственное написание.
В данный момент украинские власти используют шрифт "Ижица" в государственной печати.Исполняющий обязанности главы Минкульта Украины Ростислав Карандеев заявил, что Украина должна изменить шрифт в государственных документах на собственное написание.
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