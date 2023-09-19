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Минкульт Украины планирует "дерусификацию" шрифтов в документации

Минкульт Украины планирует "дерусификацию" шрифтов в документации

В данный момент украинские власти используют шрифт "Ижица" в государственной печати.Исполняющий обязанности главы Минкульта Украины Ростислав Карандеев заявил, что Украина должна изменить шрифт в государственных документах на собственное написание.

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