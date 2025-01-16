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Царьград

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Предложено переименовать улицу Курта Кобейна в честь Николая Расторгуева

Предложено переименовать улицу Курта Кобейна в честь Николая Расторгуева

В Пермском крае активисты предложили переименовать улицу Курта Кобейна в СНТ «Радуга» в честь певца Николая Расторгуева.

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