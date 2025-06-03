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Царьград

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"Возмездие неизбежно": Медведев выдал грозное предостережение врагам России

"Возмездие неизбежно": Медведев выдал грозное предостережение врагам России

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, в своем Telegram-канале заявил о неизбежности возмездия для противников России.

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