Росреестр не вправе расширять предмет своей правовой экспертизы

⚖️ Может ли Росреестр отказать во внесении изменений в ЕГРН, ссылаясь на обстоятельства, которые Закон № 218-ФЗ не относит к основаниям отказа? Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 13.
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