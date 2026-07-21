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Росреестр не вправе расширять предмет своей правовой экспертизы

⚖️ Может ли Росреестр отказать во внесении изменений в ЕГРН, ссылаясь на обстоятельства, которые Закон № 218-ФЗ не относит к основаниям отказа? Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 13.

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