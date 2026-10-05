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В России планируют проверять банковские счета при назначении единого пособия

В России планируют проверять банковские счета при назначении единого пособия

Российские банки будут отвечать на запросы Социального фонда о счетах граждан, претендующих на получение единого пособия на детей, в течение двух рабочих дней.

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