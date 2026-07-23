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«Челси» опережает «Ювентус» в борьбе за 18-летнего Алайбеговича из «Байера». Форвард Боснии и Герцеговины оценивается в 30 млн фунтов (The Telegraph)

« Челси » хочет подписать форварда сборной Боснии и Герцеговины Керима Алайбеговича. Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за подписание 18-летнего футболиста.

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