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Володин обвинил президента США Байдена в геноциде населения Украины и России и подрыве газопроводов «Северный поток»

Володин обвинил президента США Байдена в геноциде населения Украины и России и подрыве газопроводов «Северный поток»

Вячеслав Володин обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в геноциде населения Украины и России и подрыве газопроводов «Северный поток».

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