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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

Ну вот и воскресенье, то самое, после которого понедельник, поэтому — отмечая День "Все или ничего" — берем от 26 июля по максимуму сна, отдыха, различных приятностей, хороших новостей.

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